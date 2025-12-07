Città Di Gela – Castrum Favara 4-1 (Vantaggio dei padroni di casa con il gol di Cangemi al 15’. Al 59’ arriva il raddoppio ancora con Cangemi autore di una doppietta. CastrumaFavara accorcia le distanze al 66’ con Andrea Tripicchio. Chiudono la gara Aperi al 77’ e Marino all’89’).

Risultati del campionato di serie D – girone I, 15esima giornata: Athletic Club Palermo – Vibonese 2-2; Città Di Acireale – Gelbison 0-1; Enna – Nissa 3-4; Paternò – Reggina 0-2; Messina – Vigor Lamezia 1-0; Nuova Igea Virtus – Savoia 1-0; Sambiase – Milazzo 0-1; Sancataldese – Ragusa 0-0; Città Di Gela – Castrum Favara 4-1.

Classifica serie D – girone I: Nuova Igea Virtus 30, Savoia 28, Nissa e Milazzo 27, Athletic Club Palermo 26, Sambiase 24, Città Di Gela 22, Vibonese e Reggina 21, Gelbison 17, Sancataldese, Castrum Favara e Città Di Acireale 16, Enna 15, Vigor Lamezia 14, Ragusa 13, Messina (-14) 10, Paternò 9.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp