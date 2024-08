Gattopardo Wine 2024: Quando il Vino incontra l’arte culinaria sotto le stelle

Marina di Palma – Il prossimo 23 agosto, gli appassionati di vino avranno un appuntamento da non perdere: la terza edizione del “Gattopardo Wine”. L’evento, ospitato nella suggestiva cornice del Saùdade Verão Club a Marina di Palma, promette una serata all’insegna del buon vino, della convivialità e del divertimento.

Organizzato in collaborazione con Vinsicily, il Gattopardo Wine si è ormai affermato come un punto di riferimento per gli amanti del vino di qualità. Dalle ore 20:00, i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera raffinata e rilassata, ideale per degustare una selezione accurata di vini pregiati.

Intervista con gli organizzatori

La location, il Saùdade Verão Club, con la sua posizione privilegiata in Contrada Capreria, offre un ambiente elegante e suggestivo, perfetto per esaltare i sapori e gli aromi dei vini proposti. La serata si preannuncia come un vero e proprio viaggio sensoriale, dove ogni calice racconta una storia di tradizione e passione vinicola.

“Il Gattopardo Wine non è solo una degustazione, ma un’esperienza a tutto tondo”, spiegano gli organizzatori. “Ogni edizione è pensata per offrire ai partecipanti non solo vini di alta qualità, ma anche l’opportunità di condividere momenti unici in un contesto esclusivo”.

Gli organizzatori, Santoro Castronovo (Socio Enofriends), Luigi Gangarossa (Vicepresidente Enofriends), Giancarlo Lumia (Socio Enofriends), Lillo Farruggio (Socio Enofriends) e Mario Puzzo (Socio Enofriends), sono a lavoro da mesi per preparare ogni dettaglio di questa serata speciale. Grazie al loro impegno e alla passione che li anima, il Gattopardo Wine si è ormai affermato come un punto di riferimento per gli amanti del vino di qualità.

L’evento, che attira ogni anno un pubblico sempre più vasto, si distingue per l’attenzione ai dettagli e la cura nella selezione delle etichette, garantendo ai partecipanti una serata memorabile.

Con l’hashtag #GattopardoWine già in tendenza sui social, l’attesa per questa terza edizione è alle stelle. Gli organizzatori invitano tutti gli appassionati a non mancare a questo appuntamento, che si preannuncia come uno dei più interessanti dell’estate.

Per maggiori informazioni sull’evento e per prenotazioni, è possibile seguire i canali social del Saùdade Verão Club e di Vinsicily.