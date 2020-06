Gattino rimane incastrato, lo salvano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono stati impegnati nel salvataggio di un gattino rimasto incastrato nel costone di vicolo Lauricella, alle spalle del viale della Vittoria. La richiesta di soccorso alla sala operativa è giunta da parte di residenti.

Da li a poco l’intervento dei vigili del fuoco del Saf (Speleo Alpino Fluviale), che ha permesso ad un pompiere, una volta che si è imbracato, di calarsi dalla parte soprastante di via Picone, e scendendo per circa otto metri dalla parete rocciosa, è riuscito a riportare in superficie il micio, sano e salvo.