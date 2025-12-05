Alcuni gatti sono morti, verosimilmente, per avvelenamento nella zona di contrada “Poggio” a Favara. A segnalare l’atto di terribile crudeltà sono stati alcuni cittadini. “Ringrazio queste persone che, ci hanno segnalato la morte di alcuni gatti, a quanto pare, per avvelenamento”, afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo. “Sebbene nessuno abbia visto la presenza di esche è altamente probabile che qualche vigliacco criminale le abbia diffuse quindi chiunque abbia animali faccia attenzione. Abbiamo già allertato le autorità preposte”, conclude il primo cittadino.

