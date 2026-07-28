Garante della Disabilità, Alongi: «Serve una figura autorevole. Propongo Salvatore Pennica»

AGRIGENTO – La nomina del nuovo Garante dei diritti delle persone con disabilità torna al centro del dibattito politico cittadino. A intervenire è il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale, Geraldo Alongi, che richiama l’attenzione sull’importanza di una scelta fondata su competenza, indipendenza e capacità di rappresentare concretamente le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

«La disabilità è un tema che mi sta profondamente a cuore – afferma Alongi – sia come medico, sia come consigliere comunale. Il grado di civiltà di una comunità si misura soprattutto dalla capacità di garantire dignità, autonomia e pari opportunità alle persone più vulnerabili».

Secondo il consigliere, Agrigento deve ancora compiere passi importanti sul fronte dell’inclusione. Alongi evidenzia come la città continui a fare i conti con barriere non soltanto architettoniche, ma anche culturali e burocratiche, che rendono difficile la vita quotidiana delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Nel suo intervento il capogruppo di Forza Italia richiama anche l’attenzione sul ruolo dei caregiver, definiti «pilastri silenziosi del sistema di welfare», sottolineando la necessità di garantire loro maggiore sostegno e riconoscimento istituzionale.

Alongi ricorda inoltre che la figura del Garante della Disabilità nasce da un percorso avviato nel gennaio 2021 dall’allora assessore Tuttolomondo e dalla consigliera Alongi, culminato con l’approvazione all’unanimità del regolamento da parte del Consiglio comunale.

«Oggi – osserva – non basta aver istituito questa figura. Occorre darle credibilità, autorevolezza ed efficacia. Il Garante non può trasformarsi nell’ennesima nomina dal valore esclusivamente simbolico o, peggio ancora, in una bandiera da sventolare per ragioni di opportunità politica».

Il consigliere assicura che, dai banchi dell’opposizione, seguirà con attenzione l’iter della nomina affinché venga individuata una personalità capace di dialogare con le istituzioni, il mondo dell’associazionismo e le famiglie.

Per questo Alongi indica pubblicamente il nome dell’avvocato Salvatore Pennica, che considera «una figura di assoluto spessore umano e professionale, capace di interpretare il ruolo con equilibrio, autorevolezza e spirito di servizio».

«La mia – conclude – è una proposta che nasce esclusivamente dall’interesse della città. Mi auguro che l’Amministrazione sappia cogliere questa occasione con maturità istituzionale, mettendo da parte ogni logica di appartenenza e scegliendo la persona migliore. Sui diritti delle persone con disabilità non possono esserci bandiere di partito, ma soltanto serietà, competenza e risultati».

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