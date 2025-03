Dopo il grande successo della diretta dell’accensione del Tripode dell’Amicizia, Gap Movie rinnova il suo impegno nella copertura della Festa del Mandorlo in Fiore, garantendo ai tanti appassionati la possibilità di seguire l’evento anche a distanza.

Venerdì sera, la Fiaccolata sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Mandorlo in Fiore, con una produzione tecnica di alto livello. Alla regia ci sarà Giacomo Fattori, mentre le spettacolari riprese aeree saranno affidate al drone di Alessandro Giuliana. La conduzione da studio sarà curata da Domenico Vecchio, con collegamenti in piazza affidati a Davide Sardo.

Per garantire una copertura completa e immersiva, verranno utilizzate ben cinque postazioni tra telecamere fisse e mobili, uno sforzo tecnico significativo per offrire un servizio di qualità a tutti coloro che seguono la festa da lontano o che non possono essere presenti.

L’impegno di Gap Movie non si ferma qui: la produzione sarà attiva anche domenica per la diretta dello spettacolo conclusivo dal Tempio della Concordia, oltre a fornire contributi video dagli spettacoli del Palacongressi nel corso del fine settimana.

Un lavoro che conferma l’importanza della tecnologia e della comunicazione digitale per rendere il Mandorlo in Fioreun evento sempre più accessibile e condiviso in tutto il mondo.

