Gambino si prende l’Akragas: doppietta decisiva e cinquina al Qal’At

CALTAGIRONE – L’Akragas trova tre punti pesantissimi in trasferta e lo fa grazie alla giornata di grazia di Giuseppe Gambino, autore di una doppietta che ha spaccato la partita e l’ha indirizzata verso il definitivo 5–2. Una gara folle, piena di episodi, ribaltamenti e tensione, che i biancazzurri hanno saputo trasformare in un successo largo e meritato.

Per lungo tempo l’equilibrio ha regnato al “Pino Bongiorno”: l’Akragas passa, sbaglia un rigore, subisce due volte il ritorno dei padroni di casa, ma quando serve accelera. E l’accelerazione porta la firma del suo bomber.

Gambino entra e cambia tutto. Prima colpisce con potenza e istinto, poi replica sfruttando al meglio una palla che è pane per il suo repertorio. Due stoccate che stendono il Qal’At e liberano la strada verso la vittoria.

Al fischio finale, l’attaccante è raggiante:

«La felicità più grande è per la vittoria. Venivamo da due pareggi, era importantissimo tornare ai tre punti. La partita si era inclinata, ma l’abbiamo rimessa nel binario giusto».

Sul piano personale, un pomeriggio significativo:

«Sono felice dei due gol, non mollo mai. Che giochi o non giochi, do sempre tutto me stesso. Dedico questi gol a me stesso, perché ho sofferto tanto, e a mia figlia che amo immensamente».

Gambino non si nasconde sulla competizione interna:

«Tutti vogliamo giocare, ma siamo una grande squadra e ci sta che ci siano tante scelte davanti. L’obiettivo è vincere».

E sulla difficoltà della gara:

«Contro l’Akragas gli avversari danno sempre qualcosa in più. Se loro danno il 100%, noi dobbiamo dare il 200%. Nei momenti difficili abbiamo tirato fuori gli attributi».

De Rosa: “Decisivo l’atteggiamento, Gambino l’ha spaccata”

Il vice allenatore De Rosa evidenzia la forza mentale del gruppo:

«Siamo partiti bene, poi il rigore sbagliato ci ha frenati, ma la voglia messa in campo fino al 95° è quella giusta. Nel finale il risultato è stato pienamente meritato».

Sul reparto offensivo:

«Gambino ha spaccato la partita. Chi gioca prima o dopo non conta: l’importante è entrare pronti».

La Porta: “Cinquina straordinaria e squadra di categoria superiore”

Il presidente Salvatore La Porta applaude la prova:

«Sul 2-2 abbiamo sofferto, ma poi la squadra ha reagito da grande squadra. Gambino ha segnato due gol pesantissimi e Lopez ha chiuso una vittoria straordinaria su un campo difficile».

Sugli innesti di gennaio:

«Gatto e Vitelli hanno dato tantissimo. La squadra è quadrata e fortissima: secondo me siamo già di categoria superiore».

Una vittoria importante, ma soprattutto un segnale.

TABELLINO

Qal’At – Akragas 2-5

Marcatori: 33’ pt Tripoli, 37’ pt Cannarozzo, 9’ st Llama, 31’ st Gambino, 35’ st Gambino, 50’ st Ten Lopez.

Qal’At: Balde, C. Turrisi, Pavone, Cannarozzo, Riposta, Giarratana (esp. 39’ pt), Gurreri, Maulero, Nigido, Messina, Navanzino.

Akragas: Manna, Cammilleri, Fragapane, King, Cipolla, Noto, Marchica, Gatto, Tripoli, Llama, Alù.

A disp.: Gambino, Ten Lopez, Indelicato, Vitelli.

All.: De Rosa.

Arbitro: Tuzzolino di Palermo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp