“Economia e ambiente, il futuro entra a scuola: al Gallo-Sciascia si guarda alla Terra dallo spazio”.

Aula magna gremita e studenti delle classi quinte protagonisti del convegno “Economia e Ambiente”, promosso dall’Istituto Gallo-Sciascia di Agrigento in collaborazione con la BCC Agrigentino. Un confronto che ha messo insieme scuola, territorio, finanza etica, transizione ecologica e persino osservazione della Terra dallo spazio.

L’incontro ha offerto agli studenti l’occasione di approfondire temi che riguardano direttamente il loro futuro, partendo dalla previdenza per i giovani e dall’economia cooperativa come strumenti di sostenibilità. A confrontarsi con loro sono stati il dottor Parrinello, la dottoressa Borsellino, il dottor Vaccaro e il dottor Vita.

Al centro del dibattito anche la transizione ecologica. Il professor Cutaia ha richiamato la necessità di investire sulle fonti rinnovabili, sottolineando come la sostenibilità non possa più essere considerata soltanto un costo, ma debba rappresentare un investimento destinato a produrre benefici nel tempo.

Particolarmente significativo l’intervento, in collegamento da remoto, di Tommaso Parrinello, astrofisico e Mission Manager dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. Attraverso le immagini e i dati dell’osservazione della Terra dallo spazio, Parrinello ha accompagnato gli studenti in una riflessione sulla crisi climatica e sulle conseguenze che i cambiamenti in atto stanno producendo sul pianeta.

Un punto di vista privilegiato, quello offerto dalle tecnologie spaziali, che ha permesso ai ragazzi di comprendere come l’osservazione della Terra sia diventata uno strumento fondamentale per studiare i fenomeni climatici e ambientali e orientare le scelte per il futuro.

A chiudere la giornata è stata la cerimonia di premiazione della prima edizione della borsa di studio “Il valore della sostenibilità ambientale”, istituita con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della tutela dell’ambiente.

A vincerla è stato Mattia Carapezza, autore di un lavoro multimediale costruito attorno a un messaggio preciso: «L’economia del futuro o è sostenibile o non è economia».

Economia, ambiente, finanza, spazio e futuro sono stati così i fili conduttori di una giornata nella quale è emerso anche il ruolo della scuola nella formazione delle nuove generazioni. A sottolinearlo è stata la dirigente scolastica Giovanna Pisano, evidenziando l’impegno dell’Istituto Gallo-Sciascia nell’accompagnare gli studenti verso una maggiore consapevolezza delle sfide ambientali e delle responsabilità che li attendono.

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