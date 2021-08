Gallo (FI) su pagamento saldo bonus covid Seus 118

Il deputato regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, interviene a seguito del riconoscimento totale dell’indennità aggiuntiva e, quindi, del pagamento del saldo del bonus covid al personale Seus 118.

Gallo afferma: “Oggi è stato definitivamente sbloccato il saldo per i circa 3 mila dipendenti che tanto hanno profuso forze ed energie in questo periodo emergenziale. E’ un risultato che di certo premia la perseveranza del mio operato, il cui monitoraggio è stato costante per giungere al traguardo dopo un anno di attesa. È questa la politica che amo, quella propositiva, compiuta da fatti concreti sempre più vicina alle esigenze e al servizio dei cittadini”.