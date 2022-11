Galà dello Sport per celebrare i talenti

Celebrare i talenti dello sport che hanno vinto medaglie olimpiche, competizioni mondiali ed europee. Festeggiare le eccellenze sportive, onorare i campioni nella vita. Questa è la mission del Galà dello Sport, vera serata di gala che lunedì 12 dicembre, con inizio alle ore 20.00, assegnerà la 17a Castagna d’Argento ad atleti, tecnici, dirigenti e personalità del mondo dello sport.

Il Galà dello Sport organizzato dalla Sicilpool di Pippo Leone con la collaborazione dell’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, del Comune di Trecastagni con in testa il sindaco Pippo Messina e l’assessore allo Sport, Gianfranco Calogero, del Coni regionale e provinciale presieduti rispettivamente da Sergio D’Antoni e da Enzo Falzone, con cui si è cementato negli anni un rapporto di costante partnership, e con il supporto tecnico di Primamusica. E nello spirito di “squadra che vince non si cambia”, anche quest’anno sarà Ruggero Sardo a presentare la serata con la consueta verve insieme a Martina Leone. Come avvenuto nelle altre edizioni, i nomi dei premiati selezionati dalla Giuria presieduta dal Gen. Vincenzo Parrinello e composta da personalità dello sport come Fabio Pagliara ed Enzo Falzone, mettono un sigillo nella storia sportiva dell’anno 2022 che segna la ripresa delle attività agonistiche dopo la pandemia. “La Castagna d’Argento – afferma il Gen. Vincenzo Parrinello – si conferma, ancora una volta, un importante e prestigioso evento. Nella serata di Trecastagni organizzata da Pippo Leone si sottolinea l’attività di personaggi che con impegno, professionalità ed entusiasmo hanno contribuito a scrivere bellissime pagine dello sport italiano. Dai giornalisti che hanno raccontato i successi di questa stagione, ai dirigenti capaci di percorrere strade anche innovative e decisive per fare un salto di qualità, agli atleti che hanno raggiunto traguardi importanti a livello nazionale e internazionale. Un gruppo di persone che merita il nostro plauso, la nostra riconoscenza. Questo premio riunisce l’eccellente sintesi dei valori dello sport”.

I GRANDI PROTAGONISTI DELLO SPORT ALLA “CASTAGNA D’ARGENTO 2022”

Non fa mistero la storia del Galà dello Sport di Pippo Leone che nel corso delle 16 edizioni precedenti siano state premiate le eccellenze sportive italiane facendo della “Castagna d’Argento” un premio ambito a livello nazionale. Da Valentina Vezzali ad Alberto Cova, da Paolo Pizzo a Giovanna Trillini, passando per Ciro Capuano e Stefano Baldini, dai catanesi Enrico Garozzo e Rossella Fiamingo allo storico difensore nerazzurro Javier Zanetti, da Antonella Del Core a Paola Egonu, queste ultime premiate lo scorso anno. Ma anche i grandi nomi di chi lo sport lo racconta come Jacopo Volpi, Peppe Di Stefano, Pierluigi Pardo, Alessandro Antinelli. Anche questa volta i personaggi che testimoniano la validità della Castagna d’Argento e che saranno i protagonisti dell’edizione 2022, hanno già confermato la presenza a Trecastagni. La serata sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Video Mediterraneo. Nelle prossime note saranno comunicati gli orari e la copertura mediatica.

Il collegamento live sarà anche OnAir attraverso la frequenza 99.00 – 88.60 MHz di Radio Amore.