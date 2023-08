Al via ieri sera da Naro gli incontri di animazione nei comuni che fanno parte del Gal Sicilia Centro Meridionale in vista della nuova programmazione2021-2027. Numerosa la presenza di imprenditori agricoli ed addetti ai lavori con un ospite d’eccezione: il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Sgarbi, ieri a Naro per ammirare le bellezze artistiche ed architettoniche della città Barocca, ha portato il suo saluto ai relatori ed agli ospiti del seminario organizzato dal Gal Scm che ha avuto come obiettivo quello di raccogliere esigenze e bisogni da parte degli stakeholder locali e di individuare obiettivi e misure per la definizione della “Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo Distretto Rurale, Turistico e Culturale Sicilia Centro Meridionale”.

A fare gli onori di casa il sindaco di Naro e presidente del Gal Scm, Maria Grazia Brandara. Erano presenti inoltre: l’architetto Olindo Terrana, direttore del Gal Scm, l’avvocato Salvatore Pitrola, Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal Scm ed attuale sindaco di Ravanusa. Rosario Marchese Ragona, amministratore delegato del Gal Scm e Presidente Regionale di Confagricoltura. In platea anche il deputato nazionale del Movimento Cinque Stelle Ida Carmina.

“L’obiettivo di questi incontri- ha dichiarato la presidente del Gal Maria Grazia Brandara- è quello di ascoltare le esigenze del territorio. In questa nuova fase di programmazione il Gal si deve fare interprete dei bisogni con beni e servizi innovativi per i comuni del partenariato capaci di dare adeguate risposte allo sviluppo culturale, turistico e del comparto agroalimentare, incentivando le opportunità di lavoro per i giovani e le donne, garantendo servizi inclusivi agli anziani e ai ceti emarginati. Siamo partiti da Naro, ma i seminari- conclude Maria Grazia Brandara- proseguiranno in tutti e 13 i comuni che fanno parte del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro Meridionale”. E domani nuovo appuntamento, stavolta a Licata. Alle 18 a Palazzo del Carmine. Sarà presente il sindaco Angelo Balsamo.