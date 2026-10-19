Gaetano Aronica torna su Rai 1 con Libera 2: quando va in onda

Gaetano Aronica torna su Rai 1 con “Libera 2”: attesa per la fiction con Lunetta Savino

L’attore e regista agrigentino nel cast della seconda stagione della serie televisiva. Debutto domenica 25 ottobre con una nuova indagine e l’arrivo di un magistrato palermitano a Trieste.

C’è attesa per il ritorno su Rai 1 di “Libera 2 – Il caso Elena Palma”, la fiction con protagonista Lunetta Savino, che vedrà nel cast anche un volto particolarmente caro al pubblico siciliano e agrigentino: Gaetano Aronica. L’attore e regista torna sul piccolo schermo in una produzione Rai dopo una lunga esperienza tra cinema, televisione e teatro.

La seconda stagione debutterà domenica 25 ottobre 2026, con sei episodi di circa 50 minuti distribuiti in tre prime serate. I primi due episodi saranno disponibili in anteprima su RaiPlay dal 23 ottobre.

La serie, diretta da Gianluca Mazzella e prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, riprende le vicende della giudice Libera Orlando, interpretata da Lunetta Savino, alle prese con una nuova e complessa indagine.

Al centro della storia il processo contro Omar Alami, un rapper accusato dell’omicidio di Elena Palma. Parallelamente si sviluppano nuove vicende personali che coinvolgono i protagonisti, mentre a Trieste arriva Cesare Scuderi, magistrato palermitano, impegnato in una misteriosa indagine. Il suo incontro con Libera riporta alla luce vecchi rancori e contribuisce ad alimentare le tensioni della nuova stagione.

Per Gaetano Aronica si tratta di un altro importante impegno televisivo. L’attore agrigentino aveva già condiviso il set con Lunetta Savino nel film per la televisione “Felicia Impastato”, ritrovando così una protagonista con la quale aveva precedentemente lavorato.

Aronica, che negli ultimi anni ha affiancato all’attività di attore anche quella di regista e direttore artistico, continua a mantenere uno stretto legame con il territorio agrigentino. È infatti impegnato nella direzione artistica della rassegna “Riflessi Culturali” al Palacongressi, in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, e nella guida artistica del Teatro Regina Margherita di Racalmuto.

Tra i suoi recenti impegni teatrali figura anche “Vestire gli ignudi”, l’opera di Luigi Pirandello portata in scena nell’ambito della programmazione culturale agrigentina.

Le riprese di “Libera 2” hanno interessato diversi luoghi di Trieste, dalle piazze affacciate sul mare al centro storico, fino a Palazzo Carciotti, contribuendo a valorizzare gli scenari del capoluogo friulano.

La prima stagione della fiction aveva conquistato una media di circa tre milioni di telespettatori, creando le premesse per il nuovo capitolo.

Per il pubblico agrigentino, dunque, un motivo in più per seguire il ritorno di “Libera”: ritrovare Gaetano Aronica in una produzione televisiva nazionale, accanto a Lunetta Savino e agli altri protagonisti della serie.

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