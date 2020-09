Gadget elettronici personalizzati: dai power bank alle chiavette usb, ecco i più gettonati

Il mercato dei gadget elettronici negli ultimi anni è stato caratterizzato da una crescita costante, determinato in larga parte dalla diffusione sempre più capillare della tecnologia nella quotidianità e in ambito lavorativo.

Questi strumenti sono diventati quindi sempre più indispensabili, ragione che ha portato un numero sempre maggiore di aziende a sceglierli come gadget personalizzati, da regalare durante un evento o una manifestazione.

Questi prodotti possono essere infatti resi unici e originali con il logo della società, così da essere trasformati in efficaci strumenti per la promozione del brand aziendale e per la fidelizzazione dei clienti.

Il successo dei gadget elettronici

L’incremento delle vendite di gadget elettronici è dunque determinato dal fatto che riescono a unire l’utilità alla funzionalità promozionale.

Nell’ultimo periodo, per esempio, le chiavette usb personalizzate sono sempre più richieste proprio perché possono essere utilizzate come gadget promozionali nelle più diverse occasioni. I modelli disponibili sono numerosi: si va dalle chiavette tradizionali a dei modelli più particolari, come le penne usb a braccialetto oppure quelle dalle forme più particolari.

Un altro prodotto personalizzabile particolarmente apprezzato dagli utenti è il power bank, la batteria esterna ricaricabile da utilizzare per qualsiasi dispositivo elettronico. Si tratta di un prodotto particolarmente funzionale, da portare sempre con sé e che spesso le aziende regalano come omaggio ai propri clienti durante eventi e congressi.

Un altro gadget elettronico che sta riscuotendo grande successo è il mouse. Come per le chiavette usb, anche in questo caso sono svariate le soluzioni tra cui i clienti possono scegliere. Si può optare per un modello classico con filo, oppure per uno wireless. Ovviamente, attualmente tra le soluzioni più richieste ci sono anche i mouse appositi per il gaming, così come quelli ottici, ideali da portare con sé durante gli spostamenti quotidiani.

Insieme al mouse si può scegliere di abbinare anche un tappetino personalizzato, disponibile in diverse misure e materiali. Le soluzioni più apprezzate dalle aziende sono senza dubbio quelle più originali e innovative, che risultano ideali per l’ufficio.

Ne rappresentano esempi emblematici i modelli dotati di calcolatrice solare così come quelli con ricarica wireless, che consentono di ricaricare il proprio smartphone mentre si sta seduti al pc.

Quali sono i vantaggi dei gadget personalizzati

L’acquisto e la distribuzione di gadget tecnologici personalizzati comporta degli indubbi vantaggi per l’azienda che decide di sfruttare questi strumenti promozionali. Grazie al logo e ai colori aziendali in evidenza, infatti, qualsiasi gadget personalizzato si trasforma nello strumento perfetto per ricordare ai potenziali clienti e a quelli già fidelizzati i servizi ed i prodotti di cui l’azienda si occupa.

Si può investire nella distribuzione dei gadget nelle fiere di settore o in tutte le occasioni in cui si ha la possibilità di entrare in contatto con persone potenzialmente interessate a quanto la società ha da offrire.

In questo modo, l’investimento per l’acquisto dei gadget personalizzati sarà ripagato dagli effetti della diffusione del brand: il tutto può dunque tradursi in un incremento di fatturato e di collaborazioni con eventuali partner commerciali. Oltre al riscontro positivo puramente economico, inoltre, l’utilizzo dei gadget promozionali personalizzati contribuisce anche a migliorare la reputazione dell’azienda.

L’importante è regalare ai clienti dei gadget che siano davvero utili e che possano essere impiegati nella vita di tutti i giorni, come appunto quelli elettronici, che nella società odierna sono strumenti assolutamente indispensabili.