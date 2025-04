L’orgoglio di Confcommercio Agrigento

Agrigento – C’è anche l’imprenditrice agrigentina Gabriella Cucchiara tra le protagoniste della mostra “Made in Italy – Impresa al Femminile”, inaugurata a Roma presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito delle celebrazioni ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy 2025.

La mostra, fortemente voluta dal Ministro Adolfo Urso, rappresenta un tributo a cento donne imprenditrici che, con visione, coraggio e determinazione, hanno saputo rompere gli schemi e affermarsi nei propri settori contribuendo in maniera significativa allo sviluppo economico e sociale del Paese. L’iniziativa si pone come testimonianza concreta del valore e del ruolo centrale dell’imprenditoria femminile nella crescita del tessuto produttivo italiano.

Gabriella Cucchiara, presidente provinciale della FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio Agrigento – è stata selezionata per il suo percorso professionale esemplare, capace di coniugare capacità manageriali, innovazione e promozione del territorio attraverso la ristorazione e l’accoglienza. Un riconoscimento che, come sottolineato dal presidente provinciale di Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana, rappresenta motivo di profondo orgoglio per l’intero sistema associativo agrigentino.

“A nome di tutta Confcommercio Agrigento – dichiara Caruana – rivolgo le più vive congratulazioni a Gabriella Cucchiara per il prestigioso traguardo raggiunto. La sua presenza nella mostra organizzata dal Ministero è il giusto riconoscimento per un’imprenditrice che da anni si distingue per il suo impegno, la sua professionalità e la capacità di rappresentare con forza il ruolo delle donne nel mondo del lavoro, dell’impresa e della società. Gabriella è un esempio per tante giovani e una figura di riferimento per il nostro territorio.”

La mostra sarà visitabile dal 15 aprile al 25 maggio 2025, nei fine settimana, dalle ore 10:00 alle 18:30, presso Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in via Veneto 33 a Roma.

Una vetrina prestigiosa che, attraverso le storie di donne come Gabriella Cucchiara, restituisce al pubblico la forza, la visione e la passione che animano l’impresa femminile italiana.

Nelle foto, oltre Gabriella Cucciara – con la presidente nazionale di FIPE donna Valentina Picca Bianchi, le 4 imprenditrici di FIPE inserite nella mostra

