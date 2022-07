Gabriele Moncada consegna il premio “Salvatore Moncada” a Gloria Peritore

Entro la metà di agosto si conosceranno i nomi dei due americani ingaggiati dalla Fortitudo. Intanto dopo le conferme di Costi, Chiarastella e Grande, arriva anche quella di Mait Peterson. L’ala/centro, classe 2002 è alto 207 centimetri Il “gigante buono” come lo chiamano ad Agrigento, aggiunge altri centimetri imponenti all’interno del roster della Fortitudo. La Moncada l’ha visto visto crescere nel corso della ultime due stagioni. Arrivato ad Agrigento come under in prestito dalla Virtus Bologna, Peterson adesso avrà un contratto con la Moncada per continuare a far parte del roster ma questa volta da senior. La squadra di Gabriele Moncada, che sabato scorso sotto il tempio di Giunone è stato chiamato a consegnare un premio dedicato alla memoria del papà Salvatore alla sportiva campionessa italiana di kickboxing, la licatese Gloria Peritore, si prepara a competere con le grandi della pallacanestro Italiana. Agrigento infatti, come Trapani, è stata inserita nel girone verde. Il Consiglio Federale ha approvato la composizione dei gironi , proposta dalla Lega Nazionale Pallacanestro, riguardante il campionato di Serie A2 2022/2023. La Fortitudo Agrigento. Del girone della squadra di Gabriele Moncada fanno parte: formazioni storiche del calibro della Pallacanestro Cantù e Vanoli Basket Cremona. Si rinnova inoltre la sfida con il Basket Torino. Completano il roster: JBM Casale Monferrato, JuVi Cremona, Latina Basket, Urania Milano, UCC Piacenza, NPC Rieti, Stella Azzurra Basketball Academy Roma, Basket Torino, Pallacanestro Trapani, Blu Basket Treviglio. I tifosi della Moncada non vedono l0ora di vedere all’opera Agrigento, misurarsi con Vanoli, Cantù e Torino. Squadre storiche della pallacanestro italiana ed europea. Cantù, come si ricorderà, ha vinto diversi campionati, ora in A2 ma comunque una bella piazza. Altre piazza importante il Cremona. Intanto Paolo Rotondo, ex Agrigento e la scorsa stagione in forza a Ragusa, si è accasato con la NPC Rieti.

Nella foto scattata da Nino Piraneo Gabriele Moncada consegna il premio “Salvatore Moncada” a Gloria Peritore.

Domenico Vecchio