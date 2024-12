I carabinieri della Stazione di Cammarata, coadiuvati dai loro colleghi del nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato, in stato di libertà, tre ragazzi minorenni, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, componenti di una “baby gang”, ritenuti responsabili di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Le indagini sono scaturite da una denuncia di furto di un ciclomotore, avvenuto alcune settimane fa, rubato durante un sabato sera nei pressi dei luoghi della movida di Cammarata. I militari dell’Arma sono riusciti in poco tempo a individuare e identificare gli autori del furto, tutti minorenni, raccogliendo prove utili a localizzare il ciclomotore rubato.

Durante le perquisizioni, eseguite su disposizione della Procura per i Minorenni di Palermo, all’interno delle abitazioni degli indagati e nelle relative pertinenze, nel quartiere Gianguarna, sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati dai ragazzi la notte del furto; il ciclomotore, smontato in più parti e pronto per essere verosimilmente immesso nel circuito del mercato nero; nonché un casco risultato rubato in un precedente episodio.

Già da qualche tempo la comunità cammaratese aveva manifestato preoccupazione per una serie di episodi di microcriminalità diffusi nel quartiere Gianguarna, spesso attribuiti a giovanissimi: alcuni degli appartenenti a questo gruppo, assimilabile ad una vera e propria “baby gang”, nella quale vi è infatti la figura del capo e dei gregari, hanno già precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, a riprova della natura fortemente ostile e antisociale dei suoi componenti.

