Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’appartamento di un pensionato settantenne e portare via soldi e monili d’oro per un valore quantificato in almeno 10 mila euro. È successo in pieno giorno nel quartiere di Monserrato. I malviventi con ogni probabilità conoscevano le abitudini del proprietario e dei suoi familiari, hanno atteso che uscissero di casa per entrare in azione.

Una volta dentro hanno rovistato dappertutto mettendo a soqquadro l’appartamento. A fare la scoperta è stato proprio il pensionato una volta rientrato nell’abitazione. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari della stazione di Villaseta per cercare di risalire agli autori del furto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp