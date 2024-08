Era già accaduto ai primi di luglio scorso. In quell’occasione i malviventi avevano sottratto materiale informatico, tra cui un computer portatile contenente dati delle attività di Arpa e altri prodotti elettronici. Durante lo scorso fine settimana, tra sabato e domenica, una banda di delinquenti ha messo a segno un nuovo furto nell’edificio che ospita gli uffici di Arpa Sicilia – sede di Agrigento – in via Francesco Crispi, nella zona sottostante il viale della Vittoria.

I ladri hanno messo quasi tutte le stanze a soqquadro, riuscendo a rubare vari materiali da lavoro e due Jeep che si trovavano parcheggiate nella vicina via Esseneto. I malfattori, nel corso del raid, hanno trovato e prelevato le chiavi delle auto e per loro è stato facile portarle via. Il furto è stato commesso, quasi sicuramente, nel corso delle ore notturne.

A fare la scoperta, ieri mattina, sono stati i dipendenti al momento di iniziare il turno di lavoro. Quindi hanno svolto l’inventario per capire cosa fosse stato rubato. Sul posto si sono portati i poliziotti della sezione Volanti che, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini.