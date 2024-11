Ignoti malviventi hanno messo a segno un furto in uno stabilimento balneare, attualmente chiuso per ferie dopo la stagione estiva, nella località balneare di “Lido dei Fiori”, sulla spiaggia di Menfi. I ladri sono entrati in azione nel corso delle ore notturne. Hanno distrutto una vetrata e, una volta dentro, hanno reso inefficienti gli impianti di allarme e di video sorveglianza.

Hanno rovistato un po’ dappertutto, prelevando cento euro dalle cassette del registratore di cassa. Poi hanno smontato completamente il locale cucina e vari elettrodomestici ammassandoli all’esterno, probabilmente, con l’intenzione di portarli via in un secondo momento. I responsabili, quasi sicuramente, disturbati da qualcuno o da qualcosa, si sono allontanati velocemente dalla zona.

Il raid è stato scoperto poco più tardi dal proprietario, un ristoratore quarantacinquenne, che si è recato dai carabinieri della Stazione di Menfi ed ha presentato la denuncia per furto. I danni sono in corso di quantificazione, ma non coperti da assicurazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp