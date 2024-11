Nuovo furto in un’azienda agricola di contrada Cavarretto a Menfi. Qualcuno, senza essere visto, né tanto meno sentito, è riuscito a intrufolarsi nel capannone ed ha rubato 400 metri di cavi di rame dall’impianto elettrico interno e vari componenti dei quadri elettrici di alimentazione, per un danno di oltre 5.500 euro, non coperto da assicurazione. A denunciare il furto, recandosi alla stazione dei carabinieri di Menfi, è stata un’impiegata dell’azienda agricola. E i militari dell’Arma hanno subito, naturalmente, avviato le indagini per cercare di identificare i ladri che hanno messo a segno il furto.

Alcuni giorni fa, sempre in territorio di Menfi, i ladri – forse gli stessi – erano riusciti a rubare 500 chilogrammi di rame dall’impianto elettrico di sollevamento delle acque irrigue di proprietà del Consorzio di Bonifica “Agrigento 3”, per un danno stimato di circa 40 mila euro con disagi agli agricoltori e alle irrigazioni della zona. E in un’azienda agricola vicina portati via ben 11.000 metri di cavi in rame dell’impianto elettrico esterno della struttura commerciale, per un ammontare del danno quantificato in complessivi 25.000 euro.

