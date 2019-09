Furto in un’abitazione, sparita consistente somma in denaro

Si sono intrufolati all’interno di un’abitazione, ed hanno trovato una consistente somma in denaro, 0che il padrone di casa teneva in un cassetto della sua scrivania. Portati via complessivamente 4.000 euro, in banconote di grosso taglio. Vittima un pensionato di 67 anni di Cammarata. Era uscito per trascorrere qualche ora in giro, e proprio in quei momenti, uno o più malviventi hanno approfittato di quell’assenza per entrare in azione. E’ successo in contrada “Balatelle” nell’abitato di Cammarata.

Il raid è stato portato a termine in pieno giorno. I ladri si sono introdotti nell’abitazione forzando un infisso. Una volta dentro è iniziata la ricerca di materiali di valore. Non hanno trovato oro o pezzi di argenteria, ma soldi in contanti, appunto per quattro mila euro. Arraffato il bottino sono fuggiti. A fare l’amara scoperta del furto è stato lo stesso proprietario al suo ritorno a casa. Subito si è rivolto al centralino del 112 per denunciare il furto contro ignoti.