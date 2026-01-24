Ignoti ladri hanno messo a segno un furto in una villetta di contrada “Masseria”, a Porto Empedocle. Con il volto coperto, si sono introdotti nell’abitazione riuscendo a rubare nonostante l’attivazione del sistema di allarme. A lanciare la segnalazione è stata l’azienda che gestisce l’impianto di sicurezza, collegato alla casa. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, ma all’arrivo delle gazzelle i ladri erano già riusciti a dileguarsi nel nulla, portando via preziosi, denaro contante e anche una console PlayStation.

L’intera azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: nei filmati si vedono chiaramente più soggetti incappucciati mentre rovistano tra armadi e cassetti alla ricerca di oggetti di valore.

In pochi istanti sono entrati in funzione sia la sirena sia il sistema nebbiogeno, che ha saturato l’ambiente domestico con una fitta coltre di nebbia artificiale. Misure che, tuttavia, non sono bastate a impedire la fuga dei malviventi. Il bottino, non è stato ancora quantificato con precisione. I militari dell’Arma hanno acquisito i filmati di videosorveglianza e hanno avviato le indagini per tentare di identificare i responsabili dell’incursione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp