Furto in una villetta di Cannatello, inseguiti e arrestati due fratelli

Arrestati dopo un inseguimento, durante il quale, hanno buttato dall’auto in corsa la refurtiva, una cassetta con all’interno gioielli per un valore di oltre 10 mila euro. A finire in manette i fratelli Mario e Fabrizio Rizzo, rispettivamente di 35 e 30 anni, domiciliati a Favara. Sono stati bloccati dai carabinieri del nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento. Su ordine del pubblico ministero Sara Varazi sono stati accompagnati in carcere.

Tutto quanto a tarda mattinata, quando i due fratelli sono riusciti ad intrufolarsi in una villetta, di viale Cannatello. Hanno messo tutto a soqquadro, ed hanno cercato e trovato i gioielli. Qualcosa è però andato storto, perché qualcuno notando strani movimenti, ha dato l’allarme al 112.

I carabinieri hanno intercettato l’autovettura con a bordo i fratelli Rizzo. Ne è nato un inseguimento, al termine del quale, i due sono stati immobilizzati, e arrestati in flagranza di reato. E’ stata anche recuperata la refurtiva. Mario e Fabrizio Rizzo sono indagati per le ipotesi di reato di furto in abitazione, minacce e resistenza a Pubblico ufficiale.