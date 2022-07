Furto in una profumeria del viale: domiciliari per 36enne

Disposti gli arresti domiciliari per Nabil Hassan, il trentaseienne, tunisino, nullafacente e senza fissa dimora, arrestato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, per il reato di furto aggravato. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Agrigento, dopo avere convalidato l’arresto dell’immigrato. Tutto è accaduto durante la notte fra mercoledì e giovedì.

Il tunisino dopo che ha rotto una vetrina, si è intrufolato in una profumeria del viale Della Vittoria, e nonostante fosse rimasto ferito ha provato a portare via alcuni prodotti, e circa 50 euro dalla cassa. Ma non ha fatto in tempo, per i tempestivo intervento degli agenti. Il trentaseienne è stato arrestato, e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno curato le ferite.