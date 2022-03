Furto in una pizzeria, portati via soldi e due telefoni cellulari

Dopo avere forzato la finestra che si affaccia sul cortile, si sono intrufolati in una pizzeria e hanno portato via i soldi che c’erano in cassa, circa 50 euro, e due telefoni cellulari. Non soltanto rubano in abitazioni del centro e di campagna, o le macchine lasciate parcheggiate, a Canicattì, i ladri colpiscono anche in attività lavorative.

Il furto è stato consumato nelle ore notturne. A fare la scoperta della razzia, al momento della riapertura della pizzeria che si trova in centro cittadino, è stata la titolare che s’è subito rivolta ai poliziotti del Commissariato cittadino.

La Scientifica ha effettuato i rilievi, concentrati alla ricerca di impronte o tracce, lasciate dagli autori del raid. Nell’attività commerciale non c’è nessun impianto di videosorveglianza, né allarme.