Ignoti, durante le ore notturne, dopo essere riusciti a forzare un infisso, si sono intrufolati in una macelleria, ed hanno arraffato carne, e parti di bestiame macellato, e sistemato nelle celle frigorifere. E’ successo in via Vittorio Emanuele a Canicattì.

I prodotti rubati, quasi certamente, sono stati caricati su un furgone. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’attività commerciale, al momento della riapertura. Sul posto le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.