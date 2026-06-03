Ignoti ladri nella notte notte hanno messo a segno un furto in una friggitoria del centro storico di Sciacca. Hanno forzato la saracinesca e si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale portando via un misero bottino: appena 50 euro tra banconote di piccolo taglio e monete.

A fare l’amara scoperta è stata la titolare dell’esercizio che, questa mattina, al momento dell’apertura, ha trovato evidenti segni di effrazione da scasso. Una volta entrata, ha constatato che i malviventi avevano sottratto il denaro custodito nel registratore di cassa. Al via le indagini della polizia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp