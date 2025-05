Hanno realizzato un buco sul muro del capannone e sono riusciti ad entrare nei locali dell’attività commerciale. Una volta dentro hanno forzato e aperto la cassaforte, ignorando però il fatto che, nel contenitore blindato c’era un dispositivo antirapina. E i soldi sono, all’improvviso, diventati inutilizzabili. Le banconote tutte macchiate con inchiostro blu sono state ugualmente arraffate, ma verosimilmente non potranno essere utilizzate.

Preso di mira il supermercato di via Olimpica a Ravanusa dove il colpo è praticamente fallito. Da quantificare l’ammontare dei danni. Il furto con scasso è stato scoperto dal personale di un istituto di vigilanza che hanno allertato immediatamente i carabinieri. E i militari dell’Arma si sono precipitati in via Olimpica e dopo il sopralluogo di rito hanno avviato le indagini, iniziando dall’esame dei filmati della videosorveglianza.

Il dispositivo antirapina che funziona e che dovrebbe servire come deterrente. Si tratta del sistema che macchia con inchiostro i soldi non appena la cassaforte dove sono custoditi viene forzata.

