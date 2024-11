Ammonta a oltre 5.000 euro l’ammontare del furto, messo a segno in un magazzino, di via Lincoln, nel centro di Grotte. Rubati 300 litri di olio di oliva, una motosega e un abbattitore elettrico. A fare l’amara scoperta è stato il proprietario, un settantaquattrenne pensionato grottese che, fra incredulità e rabbia, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri della locale Stazione, per denunciare il furto che aveva subito, non coperto da assicurazione. E i militari dell’Arma hanno avvito le indagini. Quasi sicuramente i responsabili hanno pianificato tutto nel minimo dettaglio, con sopralluoghi e appostamenti, per capire perfettamente quando agire, e dove mettere le mani.

