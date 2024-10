Hanno sfondato la porta d’ingresso, e una volta dentro l’attività lavorativa, hanno arraffato e portato via la cassetta contenitore posta sotto il registratore di cassa, per poi aprirla con ogni probabilità una volta al sicuro e trovare la sgradita sorpresa: era priva di denaro. E’ stata una notte, quella tra domenica e lunedì, decisamente storta per ignoti ladri che hanno messo a segno un furto in un bar di via Serrovira a Licata.

L’allarme furto è risuonato al 112 verso le 3 e trenta della notte. A raccoglierlo, precipitandosi sul posto, sono stati i carabinieri della Compagnia cittadina, ma al loro arrivo non è stata trovata traccia dei responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La Procura di Agrigento, subito notiziata, ha aperto un fascicolo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp