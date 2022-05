Furto in negozio di telefonini in via Atenea: denunciato trentenne

Svolta nelle indagini sul maxi furto compiuto all’interno del negozio di telefonia “Click”, della via Atenea. Dopo un anno, i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno identificato il presunto responsabile. Si tratta di un trentenne di Favara, denunciato alla Procura della Repubblica.

Il giovane è stato “incastrato” dal Dna del sangue trovato sulla cassaforte del laboratorio. L’acquisizione di testimonianze, e la visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza, ha fatto il resto.

Era l’aprile dello scorso anno quando, due individui arrampicandosi fino al primo piano e forzando una finestra, riuscirono ad intrufolarsi nell’attività commerciale, e dopo avere scassinato la cassaforte portarono via 7 mila euro in contanti, e numerosi telefoni cellulari. Un colpo quantificato in oltre 10 mila euro.