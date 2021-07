Furto in impianto rifiuti, rubati 6 accumulatori

Sei accumulatori elettrici collocati su tre autocompattatori Iveco sono stati rubati. Tutto quanto è accaduto, durante le notte, mentre i mezzi erano parcheggiati in contrada “Giuliana”, in territorio di Canicattì, all’interno dell’impianto “Sea”, la ditta appaltatrice per il ritiro e smaltimento dei rifiuti anche sul Comune canicattinese

A presentarsi alla Stazione dei carabinieri di Canicattì, denunciando il furto, è stato un responsabile della ditta. Il danno ammonta a circa 1.500 euro. Delle indagini, per provare a identificare, i responsabili del raid, si stanno occupando proprio i militari dell’Arma della Compagnia di Canicattì, che nella zona hanno eseguito un sopralluogo.