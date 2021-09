Furto in circolo sportivo: rubata cambia monete con 3mila euro

Si sono intrufolati all’interno del circolo di un’associazione sportiva nel centro di Racalmuto, fra le 13 e le 15 di martedì, e una volta dentro hanno rubato la macchina cambia monete che conteneva la somma di circa 3 mila euro. A fare la scoperta è stato il responsabile della stessa associazione sportiva che, ha formalizzato la denuncia contro ignoti, ai carabinieri della Stazione di Racalmuto.

Sono state avviate le indagini e lo hanno fatto setacciando l’intera area, per verificare eventuali presenze sospette compatibili con l’orario del furto. Quasi sicuramente i militari dell’Arma hanno già passato in rassegna, dopo averne verificato la presenza, eventuali telecamere di videosorveglianza, private o pubbliche, presenti nella zona o nelle immediate vicinanze del luogo dove si è verificato il furto.