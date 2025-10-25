I ladri sono tornati a colpire nel centro di Agrigento. Presa di mira l’abitazione di un libero professionista. Dalla ricostruzione dei fatti ignoti malviventi, in pieno giorno, approfittando della momentanea assenza del proprietario e dei suoi familiari, si sono intrufolati nell’appartamento dopo avere forzato la porta d’ingresso.

Una volta dentro hanno messo a soqquadro alcune stanze, ed hanno trovato e portato via denaro contante per migliaia di euro e numerosi oggetti in oro. Il bottino è ingente: oltre 50mila euro. A fare l’amara scoperta del furto è stato lo stesso proprietario appena tornato a casa. Subito ha avvisato il 112. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri.

