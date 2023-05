Furto in casa di imprenditore: rubati soldi, orologi, oro e una pistola

E’ stato un colpo grosso quello messo a segno nel centro di Canicattì, in danno di un imprenditore e guardia zoofila, di 55 anni. I malviventi hanno approfittato della momentanea assenza del padrone di casa e dei suoi familiari e sono entrati in azione. Dopo avere forzato il portone d’ingresso della palazzina, si sono intrufolati nell’abitazione dell’uomo, e hanno rubato 8.500 euro in contanti, 14 orologi di marca, diversi monili in oro, una scacciacani con 5 munizioni, una pistola da esposizione non utilizzabile e la divisa da guardia zoofila. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri della Compagnia cittadina che hanno raccolto la denuncia di furto a carico di ignoti. L’ammontare del danno non è stato ancora quantificato, ma risulterebbe ingente. Purtroppo non è coperto da alcuna polizza assicurativa.