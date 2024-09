Sono penetrati nell’abitazione di un pensionato favarese sessantacinquenne, riuscendo a portare via un fucile, una pistola, una trentina di cartucce, il tutto regolarmente detenuto, nonché un orologio antico e circa 10.000 euro in contanti. L’immobile si trova in via Piersanti Mattarella a Favara.

I ladri, verosimilmente conoscevano le abitudini del proprietario, ed hanno agito proprio durante la sua momentanea assenza. Sono penetrati all’interno della casa dopo avere forzato la porta d’ingresso. Hanno rovistato dappertutto, poi dalla cassaforte hanno rubato le armi, le munizioni, la somma in denaro e l’orologio. Poi sono fuggiti.

A fare l’amara scoperta del furto è stato il proprietario al suo rientro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara per un primo sopralluogo. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili.