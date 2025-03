Ignoti ladri si sono portati via gioielli, preziosi e soldi per un ammontare di circa 10.000 euro. Un colpo grosso messo a segno in un’abitazione di via Giacinto Pira a Licata, dove sono spariti l’oro di famiglia e 1.000 euro in contanti. Il tutto nel giro di poche ore in assenza della proprietaria di casa. Presa di mira l’abitazione di una pensionata settantenne.

I malviventi – difficile ipotizzare l’opera di un solo criminale – quasi sicuramente erano a conoscenza delle abitudini della donna. Sono penetrati all’interno dopo avere forzato un infisso. Hanno rovistato dappertutto e hanno trovato e portato via monili d’oro e soldi. Poi sono fuggiti.

Quando la proprietaria è rientrata si è resa conto della sgradevole “visita” dei ladri. Sono stati chiamati i carabinieri che, dopo il sopralluogo di rito e la raccolta della denuncia a carico di ignoti, hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del furto.

