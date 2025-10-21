Riconosciuto responsabile di furto in un’abitazione in concorso. I carabinieri della Stazione di Canicattì, hanno arresto un venticinquenne disoccupato, Gennaro Simone, residente nella città dell’uva Italia. Data esecuzione all’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo. Deve scontare 3 anni di reclusione.
Dopo le formalità di rito nella caserma dell’Arma è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa ad Agrigento, per espiare la pena. La vicenda risale a sette anni fa, quando il giovane in concorso con altri soggetti si intrufolò in un immobile riuscendo a mettere a segno un furto.
