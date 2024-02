Atto di inciviltà danneggia la sicurezza stradale e l’interesse collettivo

Ad Agrigento, precisamente a San Leone, un atto di vandalismo ha reso non più utilizzabile un dispositivo temporaneo di sicurezza stradale. Le batterie del semaforo installato lungo il Viale delle Dune sono state rubate, compromettendo la regolamentazione del transito dei mezzi in prossimità della parte di pista ciclabile crollata durante le recenti mareggiate.

Il Comune di Agrigento ha prontamente reagito, mettendo in atto misure alternative per garantire la sicurezza stradale, nonostante il danno subito. Apposite segnaletiche sono state collocate per avvertire i conducenti e ridurre il rischio di incidenti, mentre si attua il ripristino dell’impianto danneggiato.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha espresso il suo disappunto e la sua indignazione di fronte a questo gesto vandalico. Ha dichiarato: “Si tratta di un atto di inciviltà e di sfregio dell’interesse collettivo. Presenteremo denuncia contro ignoti auspicando che le autorità preposte risalgano ai responsabili”.

Miccichè ha anche colto l’occasione per ribadire l’imminente inizio dei lavori di recupero delle condizioni di sicurezza lungo il litorale interessato dall’erosione marina. Tali lavori, a cura del Genio Civile e finanziati regionalmente con quasi mezzo milione di euro, mirano a contrastare gli effetti dell’erosione e a preservare la sicurezza della zona costiera.

Il furto delle batterie rappresenta non solo un danno materiale, ma anche un pericolo per la sicurezza stradale e una violazione dell’interesse pubblico. Il Comune di Agrigento si impegna a perseguire i responsabili e a garantire la protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture urbane.