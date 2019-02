Due uomini di Porto Empedocle sono stati arrestati dai carabinieri della locale stazione perchè accusati di furto d’acqua.

I due, residenti in una delle “torri” di via Dello Sport, avrebbero realizzato un allaccio abusivo rifornendosi così di acqua.

I due arrestati già nell’ottobre dello scorso anno erano finiti in manette per lo stesso motivo e si trovano ora in attesa dell’udienza di convalida che dovrebbe tenersi domani presso il Tribunale di via Mazzini, ad Agrigento