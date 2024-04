Colpo grosso al distributore di carburanti “Lukoil”, situato lungo la strada provinciale 3, in territorio di Favara. I ladri hanno portato via ben 7.700 euro in contanti. E’ successo ieri notte. I malviventi – difficile ipotizzare l’opera di un solo criminale – dopo avere hanno rotto una finestra, si sono intrufolati negli uffici amministrativi dell’attività lavorativa. Hanno scardinato la cassa continua prelevando l’incasso di più giorni, appunto, quasi otto mila euro.

A quel punto arraffato il bottino si sono allontanati velocemente facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è stato lanciato da uno dei dipendenti, l’indomani mattina, al momento della riapertura dell’impianto. Lo stesso, poi, si è recato nella caserma dell’Arma della Tenenza di Favara e ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento per un primo sopralluogo.

Successivamente, con il coordinamento della Procura della Repubblica, sono state avviate le indagini.