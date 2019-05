Furto da 10mila euro in un’abitazione

Colpo grosso dei ladri in un’abitazione di via Tolomeo, nell’abitato di Santa Margherita Belice. Il padrone di casa, un 48enne agricoltore, del luogo, ha scoperto, che ignoti ladri gli hanno portato via oggetti in oro e denaro contante. Il furto ammonta ad oltre diecimila euro.

I malviventi, in pieno giorno, hanno approfittato della momentanea assenza dell’uomo. Sono penetrati nella sua abitazione, attraverso una finestra, e in pochi attimi si sono ritrovati all’interno dell’immobile. Dentro un cassetto c’erano diversi monili in oro e 2.500 euro in banconote di grosso taglio. Arraffato il bottino sono andati via.

Dopo l’amara scoperta all’agricoltore non è rimasto altro da fare, che rivolgersi al centralino del 112. In pochi attimi sul posto sono arrivati i carabinieri.