Con un’autovettura utilizzata come “ariete”, cinque malviventi, tutti con il volto coperto da passamontagna, sono riusciti a sfondare la saracinesca della tabaccheria di Corso Umberto a Canicattì. Penetrati nell’attività commerciale, dopo avere svuotato la cassa, hanno portato via porta sigarette e Gratta&Vinci. E’ successo ieri notte.

A dare l’allarme è stato l’impianto antifurto. Sul posto sono accorse le pattuglie di polizia e carabinieri. Dei criminali però nessuna traccia, sono riusciti a fuggire con la stessa auto usata come “ariete”. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Acquisiti i filmanti dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare la banda di balordi.

