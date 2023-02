Furto con danneggiamento in una scuola: danni per oltre 3.000 euro

Ignoti ladri durante le ore notturne si sono intrufolati all’interno del liceo Scientifico “Madre Teresa di Calcutta”, lungo il viale Kennedy, nel centro abitato di Casteltermini. Dopo dopo aver danneggiato i distributori automatici di snack e bevande hanno portato via le monete che erano custodite nelle cassette: circa 500 euro. Ma i danni provocati all’edificio scolastico sono stati di oltre 3 mila euro, non coperti da polizza assicurativa. La scoperta è stata fatta, l’indomani mattina, dalla responsabile dell’istituto scolastico che, da lì a poco, ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri del paese. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per provare a identificare i delinquenti.