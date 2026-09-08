Furto nello specchio di mare del porticciolo di San Leone. Ignoti ladri hanno messo a segno un colpo riuscendo a rubare due gommoni. I malviventi hanno agito sabato notte e, secondo una prima ricostruzione, sarebbero fuggiti via mare trainando i natanti.

Si tratta di due gommoni, uno dei quali di circa dieci metri con due motori. Il danno è ingente: da una prima stima si parla di oltre 70 mila euro. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire agli autori.

Un furto simile era già accaduto nelle scorse settimane a Porto Empedocle nei pressi della Torre di Carlo V. Allora vennero portati via un gommone e una moto d’acqua.

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