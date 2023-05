Furto al parcheggio dell’ospedale: rubata l’auto di una sanitaria

Ha lasciato l’autovettura, un nuovo modello di Fiat 500, in un parcheggio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove presta servizio, e al momento di riprenderla non l’ha ritrovata più. Vittima del furto una sanitaria. La donna ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti alla polizia di Stato. E’ accaduto tutto nel pomeriggio di giovedì. La sanitaria poco prima delle 14 ha posteggiato la vettura ed è andata al lavoro. Alle 20 circa, ossia nell’esatto momento di riprendere l’utilitaria, non l’ha più trovata nel posto dove l’aveva lasciata parcheggiata. Gli agenti hanno avviato le indagini per provare ad identificare i criminali. Era da un po’ che non si registravano simili episodi nella zona attorno all’edificio che ospita il nosocomio agrigentino.