Furto al corriere espresso, i due autori identificati e denunciati

Sono stati identificati e rintracciati i due autori del furto di alcuni pacchi, dal furgone del corriere espresso, avvenuto in via Callicratide, ad Agrigento. Si tratta di due trentunenni agrigentini, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di furto in concorso.

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno riconosciuto l’auto, una Alfa Romeo 159, con a bordo due individui. Ne è nato un inseguimento fino dalle parti di contrada “Mosella”.

Qui i due hanno abbandonato la vettura, liberandosi dei pacchi rubati, fuggendo a piedi tra le campagne. Non hanno fatto molta strada, e poco più tardi, oramai “braccati”, sono stati acciuffati direttamente nelle loro abitazioni. I pacchi sono stati recuperati e restituiti al corriere.