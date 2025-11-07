Ladri in azione nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè. Qualcuno è penetrato nell’abitazione di un’impiegata agrigentina, quarantenne e, dopo aver messo tutto a soqquadro, ha trovato e portato via denaro contante per migliaia di euro e oggetti in oro. Il bottino è ingente. Preso di mira un appartamento al primo piano di uno stabile. A fare l’amara scoperta del furto è stata la stessa proprietaria appena tornata a casa.

Subito ha avvisato il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri, i quali a seguito del sopralluogo e i rilievi di rito, hanno avviato le indagini. La convinzione degli investigatori è che i responsabili sapessero benissimo delle abitudini della donna. C’è il sospetto che sarebbe stata utilizzata la cosiddetta “chiave bulgara”. Nessun segno d’effrazione da scasso, infatti, è stato rinvenuto su porta d’ingresso e finestre.

