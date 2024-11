Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno del gabbiotto del distributore di carburanti Q8 di via Petrarca ad Agrigento, riuscendo a portare via una somma in denaro, verosimilmente, l’incasso di più giorni. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma da una prima stima sarebbe di circa 35 mila euro. Il furto è stato messo a segno tra la tarda serata e la notte di ieri.

La scoperta, poco più tardi, da parte dei dipendenti della stazione di servizio. Subito hanno dato l’allarme al 112. Sul “colpo”, i carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno notiziato la Procura, e avviato l’attività investigativa. La speranza per risolvere il caso è rivolta alle telecamere della zona, che potrebbero avere ripreso l’azione delinquenziale, ma anche la via di arrivo e di fuga dei malfattori.

Gli esperti della Scientifica hanno effettuato i rilievi per eventuali impronte o tracce lasciate dai responsabili.

