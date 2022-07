Furti su auto parcheggiate in centro. Caccia al ladro seriale

Tre furti sui mezzi parcheggiati, in altrettanti giorni, e quasi sicuramente messi a segno dallo stesso malvivente, nella zona del centro di Agrigento: prima sull’autovettura di un turista, poi sulla macchina di un impiegato dell’Aica, ed infine sul furgone di un corriere. Tutti in via Atenea, o nelle vicinanze del salotto cittadino. Razzie sulle quali stanno indagando i carabinieri della stazione di Agrigento che, avrebbero già acquisito alcuni filmati di impianti di videosorveglianza pubblici e privati.

E grazie ad uno di questi video si vede il ladro, con tanto di cappellino in testa a coprire parte del viso, che in vicolo San Pietro, dopo essersi impossessato del borsello dell’impiegato dell’Aica, si prende i soldi, 350 euro, e lascia cadere per terra l’accessorio.

Il delinquente poche ore prima aveva rubato una borsa, con documenti e diverse centinaia di euro, dalla vettura del turista, all’ingresso della via Atenea e, ieri mattina, ha sottratto il borsello dal furgone di un corriere che era impegnato in alcune consegne, e aveva momentaneamente lasciato l’accessorio con soldi, e documenti all’interno del mezzo.